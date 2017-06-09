FEVE'nin anket sonuçları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj'ın üye olduğu Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonunun (FEVE) Insites firması iş birliğiyle 11 ülkeden yaklaşık 18 bin tüketiciye yönelik anket sonuçlarına göre tüketicilerin çevresel duyarlılığının ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına paralel olarak yiyecek ve içecek ambalajında cama duyulan güven giderek artıyor.

Şişecam Cam Ambalaj'dan yapılan açıklamada Avrupalı tüketicilerin yüzde 85'i sağlık için cam ambalajı tercih ediyor. Araştırmanın sonuçlarında son 8 yıl içinde cam ambalaj tercih eden tüketicilerin oranındaki yüzde 15'lik artış gösteriyor.

Avrupa genelinde yürütülen ankete göre tüketicilerin yiyecek ve içecek ambalajında cama duyduğu güvenin giderek arttığı gözlemleniyor. Bu tercihte tüketicilerin camın yiyecek ve içecek ile etkileşim riski olmayan ambalaj malzemesi olduğuna yönelik farkındalık önemli rol oynuyor. Camı tercih edenlerin yüzde 53'ü camın yiyecekler için en güvenli ambalaj olduğuna inanırken yüzde 73'ü ise en güvenli içecek ambalajı olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın sonuçları, gıda güvenliği konusundaki farkındalığın artmasının tüketicilerin cama yönelme eğilimini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, çevresel kaygılar da sonsuz kere ve yüzde 100 geri dönüştürülebilen cama olan ilginin artmasını tetikliyor. Cam Ambalaj tercih eden tüketicilerin yüzde 51'i cam ambalaj tercih etme nedenini çevresel kaygılarla açıklıyor. Camın sonsuz kere dönüştürülebilmesi nedeniyle cam ambalaj tercih ettiğini dile getiren tüketicilerin oranıysa yüzde 44'e ulaşıyor.