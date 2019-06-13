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Fiat 500X'in üretimi 500 bini geçti

- 500 bininci Fiat 500X SUV banttan indi

Fiat 500X'in üretimi 500 bini geçti
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İSTANBUL (AA) - Fiat 500X'in 500 bininci üretimi gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen özel törenle üretim bandından inen 500 bininci Fiat 500X ise modelin, markanın 120. yılına ithafen hazırlanan özel versiyonu oldu.

Fiat 500X SUV, 2014 yılından bu yana Avrupa genelinde, sınıfında ilk 10 içerisindeki yerini korurken, İtalya'da da segmentinin liderliğini sürdürüyor.

Yollarla buluştuğu 2014 yılından bu yana Avrupa'da ilk 10 içerisindeki yerini koruyan ve İtalya'da segmentinde lider olan yenilikçi SUV, global çapta 100'ü aşkın ülkeye ihraç edilmek üzere Melfi Fabrikası'nda üretiliyor.

Türkiye'de 2015 yılında satışa sunulan 500X SUV, bugüne kadar 3 bin adedi aşan satış performansı ile sınıfının iddialı modelleri arasında yer alıyor.

Haziran ayı boyunca, tarz ve performanstan taviz vermek istemeyenlerin tercihi Fiat 500X SUV'a 128 bin 900 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Kampanya kapsamında otomatik vites fiyat farkını da Fiat karşılıyor. 500X SUV, 48 bin lira için 12 ay yüzde 0,99 oranında cazip faizli kredi kampanyası ile Fiat showroomlarında sahiplerini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fiat 500X
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