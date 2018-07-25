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Fiat Chrysler'in eski üst yöneticisi Marchionne hayatını kaybetti

- Ay başında omzundan geçirdiği ameliyatın ardınan sağlığı kötüye giden Fiat Chrysler eski üst yöneticisi Sergio Marchionne yaşamını yitirdi

Fiat Chrysler'in eski üst yöneticisi Marchionne hayatını kaybetti

MİLANO (AA) - İtalyan otomotiv devi Fiat Chrysler'in kötüleşen sağlık durumu nedeniyle görevden alınan eski üst yöneticisi Sergio Marchionne'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şirketin sahibi İtalyan Agnelli ailesine ait Exor Holding'ten yapılan açıklamada, ay başında İsviçre'nin Zürih kentinde omzundan geçirdiği ameliyatın ardından sağlığı kötüye giden 66 yaşındaki Marchionne'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Marchionne'nin ameliyat sırasında yaşanan bir komplikasyondan ötürü kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

Fiat Chrysler'in varisi John Elkann, "Maalesef korktuğumuz şey yaşandı. Dostumuz Sergio Marchionne hayata veda etti." ifadelerini kullandı.

Şirketin yönetim kurulu, Marchionne'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine cumartesi günü yaptığı acil toplantıda şirket bünyesinde Jeep markasını yöneten Mike Manley'i onun yerine getirmişti.

Fiat'a 2004'te katılan 66 yaşındaki Marchionne, şirketin iflas halindeki Amerikan otomotiv devi Chrysler'i bünyesine katma sürecinde kilit rol oynamıştı.

Otomotiv sektörünün en saygı duyulan yöneticilerinden olan Marchionne, 2014 yılında Fiat Chrysler'in hissedarı olduğu lüks otomobil markası Ferrari'nin de yöneticiliğini üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fiyat ChryslerSergio Marchionne
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