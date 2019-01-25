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Fiat Doblo ve Fiorino’da kredi avantajı

- Yılın ilk ayına özel kampanya kapsamında Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde 15 bin 500 TL’ye kadar nakit indirim desteği veriliyor

Fiat Doblo ve Fiorino’da kredi avantajı
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İSTANBUL (AA) - Fiat Professional Ailesi ocak ayında Fiat Doblo Combi ve Fiorino Combi modellerini 50 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle yüzde 1,49 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional Ailesi’nde ocak ayında birbirinden cazip satın alma seçenekleri sunuluyor. Yılın ilk ayına özel kampanyada, Fiat Doblo Combi ve Fiorino Combi modelleri 50 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle yüzde 1,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Ayrıca Fiat Doblo ve Fiorino’da 15 bin 500 TL’ye kadar nakit alım desteği de sunuluyor.

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FiatPiyasalar
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