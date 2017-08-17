Fiat Ducato'ya İngiltere'den ödül

İSTANBUL (AA) - Fiat Ducato, İngiltere'de gerçekleştirilen Motor Transport Ödülleri 2017 etkinliği kapsamında, "Yılın Filo Vanı Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketin açıklamasına göre, 50 kişilik jüri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilen Ducato, başarısını bir kez daha ortaya koydu. Ducato, ödülünü Londra'da gerçekleştirilen törende aldı.

Farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmet ve çözümleri ile bu ödüle layık görülen Ducato, 10 binden fazla farklı model varyasyonu sayesinde jüri üyeleri tarafından "profesyonel olmak için doğmuş" övgüsü aldı. Bugün 80 ülkede satışa sunulan Ducato, güçlü olduğu kadar düşük yakıt tüketimine sahip motor seçenekleri ve yüksek güvenlik ve teknolojik donanım özellikleriyle de jürinin ilgi odağı oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında hafif ticari araç pazarında yüzde 8'lik pazar payına ulaşan Ducato, Avrupa pazarında yüzde 18 büyüme gösteren Fiat Professional'ın gelişiminde büyük pay sahibi olmaya devam ediyor.

