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Fiat, İzmir'de yüzde 11,9 pazar payına ulaştı

- İzmirlilerin tüm markalar arasında en çok tercih ettiği model otomobilde Fiat Egea, hafif ticari araçta ise Fiat Doblo oldu

Fiat, İzmir'de yüzde 11,9 pazar payına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Fiat, 2016 yılında ortaya koyduğu yüksek satış grafiğiyle İzmir'de yüzde 11,9 pazar payına ulaşarak en çok satış gerçekleştiren marka olarak zirveye yükseldi.

Fiat'tan yapılan açıklamada İzmirlilerin tüm markalar arasında en çok tercih ettiği model otomobilde Fiat Egea, hafif ticari araçta ise Fiat Doblo oldu.

İzmir'de yer alan 3 Fiat bayisi Enriko Aliberti, Birmot İzmir ve Poyraz Otomotiv, 2016 yılında toplam bin 785 adet Fiat Egea satışı gerçekleştirdi ve yüzde 11,9'luk pazar payı elde etti.

Fiat Egea'nın otomobil alanındaki başarısını, Fiat Doblo takip etti. Doblo, İzmir'in en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli olma başarısını yakaladı.

Özgün ve renkli tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Fiat 500 Ailesi ise geçtiğimiz yıl İzmir'de önemli bir satış başarısı yakalayarak, Fiat'ın pazar liderliğini destekledi.

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