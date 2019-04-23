Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda food istanbul MAKTEK TİAD Trabzon
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

Fiat Motor Sporları, yeniden Urfalılar ile buluştu

- Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Şanlıurfa'da düzenlendi

Fiat Motor Sporları, yeniden Urfalılar ile buluştu
banner17

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, Şanlıurfa'da düzenlendi.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, Şanlıurfa Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yoğun yağışa rağmen Şanlıurfalıların ilgisi ile karşılanan "Egea Seni Piste Çağırıyor" aktivitesine, Fiat’ın Şanlıurfa’daki güçlü temsilcisi Önkol Otomotiv’e hafta boyunca gelerek Egea ailesinden bir model ile test sürüşü yapan 90'dan fazla otomobil tutkunu katıldı.

En güçlü müzik platformlarından PowerApp’in destek verdiği aktivite boyunca Egea sedanın pist için özel olarak geliştirilen versiyonunu deneyimleme imkanı bulan kullanıcılar, motor sporları dünyasını yakından tanıdı.

"Egea Seni Piste Çağırıyor" aktivitesinde, Fiat Egea sedanın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonu ile slalom yarışına giren katılımcılardan en iyi zamanı yaparak ilk 3'e girenler, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takımın resmi pilotu Fatih Kara, Fiat Şanlıurfa Bölge Müdürü Baybora Bulunmaz ile Fiat Önkol Otomotiv yetkililerinden aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fiat Motor Sporları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5