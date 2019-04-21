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Fiat Professional'dan 60 bin liraya sıfır faizli kampanya

- 2018 model tüm hafif ticari araç ailesi için nakit alımlarda 5 bin TL indirim bulunan kampanyada, Fiat Ducato'nun kamyonet karoserli versiyonlarında 11 bin TL'yi aşan indirim sunuluyor

Fiat Professional'dan 60 bin liraya sıfır faizli kampanya
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İSTANBUL (AA) - Fiat Professional, nisan ayına özel düzenlediği kampanya kapsamında tüm 2018 modellerinde 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor.

Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, avantajlı kampanyalar ve indirimlerle tüketicinin yanında olmaya devam ediyor.

Satış kampanyasıyla 2018 model Fiat Doblo, Fiorino, Pratico, Ducato ve Fullback modelleri, 12 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla 60 bin TL’ye kadar kredi kullanılarak satın alınabiliyor. Ayrıca, tüm 2018 model Fiat Professional ailesi için nakit alımlarda 5 bin liraya varan indirim fırsatları da sunuluyor.

Fiat Professional'ın Ducato kamyonetleri de nisan boyunca vergi levhası indirimli anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarına avantaj sağlıyor.

Nisan sonuna kadar 2018 Ducato 3850L ve 4250XL model kamyonetler için 11 bin TL'yi geçen avantajlı indirimler sunuluyor.

Maksimum güç ve maksimum hafiflik sunan Fiat Fullback'in Rock donanımlı 4x2 çekişli versiyonları ise 129 bin TL'den başlayan vergi levhası indirimli anahtar teslim fiyatıyla dikkati çekiyor.

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