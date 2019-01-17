Fiat'dan 62 bin liraya Egea Sedan

İSTANBUL (AA) - Fiat, yılın ilk kampanyasını hayata geçirerek Egea Model Ailesi'ne ocak ayı boyunca peşin alımlarda 62 bin liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat 500X ve 500L modellerinde ise tam 70 bin liraya 12 ay vadeyle faizsiz kredi avantajı dikkat çekiyor.

Fiat'ın ocak ayına özel devreye aldığı kampanyada ailenin Sedan, Hatchback ve Station Wagon modellerinde 15 bin liraya varan nakit indirim desteği sağlanıyor.

36 bin liraya kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de dikkat çeken kampanya kapsamında Egea Sedan, 62 bin liralık başlangıç fiyatıyla iddiasını yeniden ortaya koyuyor.

Aynı zamanda Fiat'ın teknolojiyi tasarıma yansıtan Egea Mirror Serisi de 78 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Fiat 500 Ailesi'nde de cazip fırsatlar sunuluyor. Ocak ayında 92 bin liralık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Fiat 500L modellerinde 18 bin liraya varan peşin alım indirimi de devam ediyor.

500L ve 500X satın almak isteyenler, kampanyada 70 bin liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğinden faydalanabiliyor. Ailenin tarz ikonu Fiat 500 ve şehrin yeteneklisi Panda modellerinde ise 24 bin liraya kadar 12 ay vadeli, faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.