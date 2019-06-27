Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa seminer food istanbul
Sinemada “yerli“ atağı
Sinemada “yerli“ atağı
THY'nin “rüya uçağı“ İstanbul'da
"Rüya uçak" İstanbul'da
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Irak'ın kronikleşen sorunu “elektrik kesintisi“
Irak'ın kronikleşen sorunu!
Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
Serin çözümler Koçtaş'ta

Fiat'tan temmuz kampanyaları

- Kredi kampanyasında 500X SUV ve 500L 48 bin lira 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ile Egea ailesinin dizel üyeleri ise 24 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor

Fiat'tan temmuz kampanyaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Fiat'ın temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanyaları var.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın ay boyunca geçerli olan aksesuar kampanyası ile 500X SUV ve 500L modelleri için, işçilik bedeli hariç 1500 liralık aksesuar alımlarında araç bedelinde yüzde 10 oranında indirim fırsatı sunuluyor.

Ayrıca 500L ve 500X SUV ile Egea model ailesinin otomatik şanzımanlı versiyonları, manuel vites fiyatından satın alınabiliyor.

Fiat, 500 ailesinin ikonik tarzını zengin ve renkli aksesuarlar ile tamamlıyor.

Kredi kampanyasında 500X SUV ve 500L 48 bin lira 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ile Egea ailesinin dizel üyeleri ise 24 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fiat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5