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Fiat'tan yaz kampanyası

- Hem Egea hem de 500 ailesinde 20 bin TL'ye 15 aya kadar vadeyle faizsiz kredi avantajı sunan Fiat, daha fazla kredi kullanmak isteyen otomobilseverler için 30 bin TL'ye 30 aya kadar vadeyle 0,90 faizli kredi imkanı tanıyor

Fiat'tan yaz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fiat, haziran kampanyası dahilinde tüm otomobil modellerinde "cazip" kredi fırsatları sunuyor. Hem Egea hem de 500 ailesinde 20 bin TL'ye 15 aya kadar vadeyle faizsiz kredi avantajı sunan Fiat, daha fazla kredi kullanmak isteyen otomobilseverler için 30 bin TL'ye 30 aya kadar vadeyle 0,90 faizli kredi imkanı tanıyor.

Şirket açıklamasına göre, Fiat, haziran ayında tüm otomobil modellerinde "uygun" ödeme koşulları sunuyor. Kampanyada Fiat Egea ile Fiat 500 ailesinde 20 bin TL'ye kadar 15 aya varan vadeyle 0 faizli kredi fırsatı sunulurken, Linea, Punto ve Panda modellerinden birine sahip olmak isteyenler için de 15 bin TL'ye kadar 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Haziran ayı boyunca 1.6 litrelik E-Torq benzinli motora sahip otomatik vitesli Fiat Egea Hatchback modellerine de 25 bin 250 TL'lik peşinat ve ayda bin TL taksitli esnek ödeme planıyla sahip olunabiliyor.

Kampanya kapsamında ayrıca Fiat Egea ve 500 ailesinde 30 bin TL'ye 30 aya kadar vadeyle 0,90 faizli kredi imkanı sunulurken, Linea, Punto ve Panda modellerini tercih etmek isteyenler de 30 bin TL'ye kadar 30 ay vadeyle 0,99 faizli kredi kullanabiliyor.

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FiatHaziranKampanya
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