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"Fiber"de 2023 hedefi 550 bin kilometre

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapı, bu yıl sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaşacak" - "Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması için fiber altyapı uzunluğu, 2023'e kadar 550 bin kilometreye çıkarılacak"

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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapının, bu yıl sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaştırılacağını bildirdi.

Fiber altyapının, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını sağlayacağını belirten Turhan, bu amaçla fiber altyapı uzunluğunun 2023'e kadar 550 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiber altyapının geliştirilmesi ve yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılmasının, bilişim teknolojileri sektörünün internet, mobil telefonlar ve diğer akıllı cihazların ekonomik ve sosyal hayatın her aşamasında kendini göstermesiyle daha da önem kazandığını söyledi.

Bilişim teknolojilerinin ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Turhan, söz konusu teknolojilere yapılan yatırımların gerek doğrudan getirileri gerekse diğer sektörler üzerindeki verimlilik gibi dolaylı katkılarıyla tüm ekonomi üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade etti.

- "Dijital dönüşümde öncelik fiber"

Turhan, dijital dönüşüm sürecinin en önemli altyapı unsurlarından olan fiber altyapının geliştirilmesi ve yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılmasının temel öncelik olarak değerlendirildiğine işaret ederek, mobil genişbant altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşviki amacıyla daha önce kurulan baz istasyonlarındaki TRx (kanal) sayısına göre alınan telsiz ücretlerinin, işletmecilerin net satışlarının yüzde 5'i olarak alınmaya başlandığını anımsattı.

Erişim şebekesinde fibere dönüşümün ekonomik elverişlilik de gözetilerek azamileştirilmesinin hedeflendiğini anlatan Turhan, ortak altyapıların kurulumuna ilişkin düzenleme yapılacağını, mevcut fiber ve kablo altyapılarının daha verimli kullanımı için önlemler alınacağını söyledi.

Fiber erişim altyapısı kurulumunun ekonomik açıdan makul olmadığı kırsal bölgelerde alternatif teknolojik çözümlerin teşvik edileceğini belirten Turhan, toptan genişbant erişim pazarlarındaki düzenlemelerle rekabetin artırılması, fiber altyapı kurulumunu ve ortak altyapı kullanımını kolaylaştıracak elektronik altyapı bilgi sistemlerinin hayata geçirilmesi, yüksek hızlı genişbant internet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve yüksek hızlı genişbant penetrasyonunun artırılmasının da hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

- "Yıl sonu hedefi 380 bin kilometre"

Hem mobil hem de sabit genişbant için olmazsa olmaz konumundaki fiber altyapı uzunluğunun geçen yılın sonu itibarıyla 355 bin kilometreye çıktığını aktaran Bakan Turhan, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapı uzunluğunun bu yılın sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaşmasının amaçlandığını ifade etti.

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasında fiber altyapı uzunluğunun önemine dikkati çeken Turhan, 2023'e kadar 550 bin kilometre fiber altyapıya ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi.

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Cahit TurhanFiber AltyapıUlaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
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