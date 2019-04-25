İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneğinden (YASED) "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, fikri haklar alanındaki her iyileşmenin, Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracağı belirtildi.

YASED'den 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, fikri ve sınai mülkiyet haklarının uluslararası standartlar ile uyumlu olmasının sürdürülebilir yatırım ortamı, adil rekabet koşulları, ekonomik gelişim ve dönüşüm için kritik bir faktör olduğu vurgulandı.

Bir ülkede fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının, uluslararası şirketlerin yatırım kararlarında önemli rol oynadığına dikkati çekilen açıklamada, fikri mülkiyet haklarının Türkiye'de uluslararası standartlar düzeyinde güvence altına alınmış olmasının, sürdürülebilir yatırım akışını sağlamak için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya ekonomisinin küreselleştiği ve dijitalleştiği bir dönemde 'ulusal rekabet gücü' kavramı giderek daha fazla önem kazanıyor. Fikri ve sınai mülkiyete dayalı ekonomilerin küresel çapta rakipleri karşısında üstünlük elde ettiği bir ortamda YASED olarak önceliğimiz, ülkemizin yüksek katma değerli yatırımları çekmek için fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunduğu bir yatırım ortamının tesis edilmesidir.

Bu çerçevede Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 2017 yılında yürürlüğe girmesi, bu alanda atılan önemli bir adımdır. Ancak yatırımların artması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına, marka haklarının korunması, sahte ürünler ile mücadele, sağlık, bilişim teknolojileri ve yazılım gibi özel alanlarda yatırımcının korunmasına yönelik bazı iyileştirmelerin yapılması da önem taşımaktadır. Fikri haklar alanındaki her iyileşme, Türkiye’nin rekabet gücünü arttırır. Türkiye'nin fikri mülkiyet hakları konusunda uluslararası normlara bağlı olarak ilerleme kaydetmesi, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlarda da rekabetçiliğini artıracaktır."

Açıklamada, ülkelerin fikri mülkiyet konusundaki gelişmelerini izleyen Türkiye Mülkiyet Hakları İttifakı (Property Rights Alliance-PRA) 2018 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Endeksi'nde 125 ülke arasında 66'ncı olan Türkiye'nin, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 24 ülke arasında 12. sırada yer aldığı da bildirildi.