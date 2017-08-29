Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

ANKARA (AA) - Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Filistin ekonomisini canlandırması beklenen ve TOBB'un girişimiyle hayata geçirilen Cenin Organize Sanayi Bölgesi'nin durumu ele alındı.

Konuk Devlet Başkanı ile söz konusu sanayi bölgesinde ileri adım atabilmek için yapılması gerekenleri paylaşan Hisarcıklıoğlu, Türk tarafı olarak 10 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü yerine getirdiklerini belirtti, Filistin Hükümeti'nden beklentilerini ifade etti.

Açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas da konunun takipçisi olduklarını ve ilgili düzenlemenin Kurban Bayramı sonrasında hazır olmasını öngördüklerini kaydetti.

Öte yandan Hisarcıklıoğlu, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan dolayı duyduğu üzüntüyü de iletti.

Kabulde, TOBB Barış İçin Sanayi (TOBB-BİS) Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu da hazır bulundu.