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Filistin ekonomisini yükseltmek için el ele verdiler

“Ekonomimizi yükseltmek için el ele” sloganıyla düzenlenen Filistin Bölgesi'ndeki İş Kadınları ve İş Adamları Forumu, Araba Belediyesi’nin sponsorluğunda Filistin’de yapıldı.

Filistin ekonomisini yükseltmek için el ele verdiler
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Forumun açılışında konuşan Forum Başkanı Sayın Naim Abu Riash, Filistinli iş insanlarının bir şemsiye altında toplanması gerektiğini vurguladı.

Araba Belediye Başkanı Omar Waked Nassar, bu tür toplantılara her zaman destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Av. Rawia Handqlu, forumun tüm Arap başkentlerinde toplanmasını önerdi.

Forum Direktörü Avukat Hanan Khatib, forumun vizyonu ve geçtiğimiz yıl kuruluşundan bu yana yürüttüğü projelerden ve forumun üyelerine sunduğu hizmet sepetinden bahsetti.

Mısır uzmanı ve iş danışmanı Bay Mohamed Sharif, Mısır’daki iş fırsatlarından bahsetti. Toplantı, "Yönetim ve Girişimcilik Sanatı" başlıklı değerli bir konferansla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Ekonomisi
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