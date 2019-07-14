Filistin ekonomisini yükseltmek için el ele verdiler

Forumun açılışında konuşan Forum Başkanı Sayın Naim Abu Riash, Filistinli iş insanlarının bir şemsiye altında toplanması gerektiğini vurguladı.



Araba Belediye Başkanı Omar Waked Nassar, bu tür toplantılara her zaman destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.



Av. Rawia Handqlu, forumun tüm Arap başkentlerinde toplanmasını önerdi.



Forum Direktörü Avukat Hanan Khatib, forumun vizyonu ve geçtiğimiz yıl kuruluşundan bu yana yürüttüğü projelerden ve forumun üyelerine sunduğu hizmet sepetinden bahsetti.



Mısır uzmanı ve iş danışmanı Bay Mohamed Sharif, Mısır’daki iş fırsatlarından bahsetti. Toplantı, "Yönetim ve Girişimcilik Sanatı" başlıklı değerli bir konferansla sona erdi.