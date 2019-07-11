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Filli Boya resmen Japonların oldu

Japon Nippon Paint, Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin tamamını 1.4 milyar kira bedelle satın aldı.

Filli Boya resmen Japonların oldu
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Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait 
hisselerin alımını tamamladığını açıkladı. 

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co 26 Nisan'da yaptığı açıklamada Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesinin imzalandığını belirtmişti.

Nippon'da yapılan açıklamaya göre Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin toplam satın alma bedeli 1.4 milyar TL, olurken, şirketin borçlarını da içeren işletme değeri (enterprise value) ise 2.39 milyar TL olarak belirlendi. 

İşlemin tamamlanmasından ve uygun prosedürlerin izlenmesinden sonra, Nippon, mevcut borcun yeniden finanse edilmesi amacıyla Betek Boya'ya sermaye artırımı sağlayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Filli BoyaJapon Nippon PaintBetek Boya
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