Finans mikro hedef makro, Gaziantep'te yoksulluğun beli kırılacak

Türkiye ayakkabı tabanı pazarının önde gelen şirketi Ziylan Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2003 yılından beri, mikro kredi faaliyetlerini sürdüren Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile dar gelirli kadınlara destek olmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Dar gelirli kadınların arasındaki mikrogirişimcilerin sayısını artırmak amacıyla yapılan iş birliği ile Gaziantep’te merhum hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan’ın adına hayata geçirilen Ahmet Ziylan Gaziantep/ Şahinbey Mikrofinans Şubesi açılışı yapıldı.

Merhum Hacı Ahmet Ziylan’ın vefatının birinci yıl dönümünde gerçekleşen Ahmet Ziylan Gaziantep/ Şahinbey Mikrofinans Şubesi açılış töreninde mikro kredi alan mikro girişimci kadınlara çekleri takdim edildi. Tören Ziylan Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra, Önceki dönem İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül’ün katılımı ile gerçekleşti.

Mehmet Büyükekşi: “Ahmet Ziylan” adına mikrofinans şubesi kurulmasına maddi ve manevi destek veriyoruz”

“Yoksulluğun olmadığı bir Gaziantep” idealine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Ziylan Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Dar gelirli insanların bir başkasına avuç açmadan kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına mikro kredi vasıtasıyla destek vermek üzere, aile büyüğümüz rahmetli “Ahmet Ziylan” adına Şahinbey ilçemizde bir mikrofinans şubesi kurulmasına maddi ve manevi destek veriyoruz” dedi.

Önceki dönem İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da “Türkiye’de makro-ekonomik değişkenler, işsizlik ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için tek başına yeterli değildir. Bu bakımdan, mikro tedbirler de alınmasında fayda vardır. Bu vesileyle, mikro kredi alarak, sorunsuz bir şekilde ödemiş, hatta bazıları vergi ödemeye başlayarak yoksulluk sınırının üzerine çıkmış çok değerli mikrogirişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yoksulluğun azaltılması ile ilgili bir paradigma değişikliğine gidilmesi gerektiğini vurgulayan TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül; “Ülkemizin geleceğinin daha parlak olması, yoksulluğun azaltılmasından geçmektedir. Hibe şeklindeki yardımların dar gelirli gruplara ihtiyaçları dâhilinde istisnai şekilde verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Gaziantep ilinde 53.529.176 TL mikrokredi verildi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Türkiye Grameen Mikrofinans Programının (TGMP), Ekim 2021 tarihi itibariyle, 200.000 dar gelirli kadının ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu mikro kredi desteği 1 Milyar 192 Milyon liraya ulaştı. Türkiye’de girişimcilerin %9’undan azı kadındır. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) ile dar gelirli kadınların arasından çıkacak mikrogirişimcilerin sayısının artırılması için öncülük ediliyor. Kadınların işgücüne katılma oranı istatistiklerine göre sırasıyla Almanya % 79,6, Japonya % 76,9, Fransa % 75,8, ABD % 71,8, Güney Kore % 65, Türkiye’de ise % 30,6'dır. TGMP, bugüne kadar Gaziantep ilinde bugüne kadar 5.402 dar gelirli kadına mikro kredi desteği sağladı. 9 Ekim 2021 tarihi itibariyle, Gaziantep ilinde 53.529.176 TL mikro kredi verilirken, vadesi gelen mikro kredilerde geri dönüş oranı % 100’e ulaştı.