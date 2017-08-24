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Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı

- Endeks, ağustosta 171,6 seviyesine yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta bir önceki aya kıyasla 5,2 puan artarak 171,6 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, ağustosta bir önceki aya kıyasla 5,2 puan artışla 171,6'ya yükseldi. Endeks temmuzda 166,4 düzeyindeydi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış, son 3 aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı. Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlenerek sürdü.

2017 yılı ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ile "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 5,2 ve 7,6 puanlık artış gözledi. "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 13,1 puanlık azalış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Finansal Hizmetler Güven EndeksiTCMB
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