Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekimde bir önceki aya göre 16,7 puan azalarak 137,6 seviyesine geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.



Buna göre, FHGE, ekimde bir önceki aya göre 16,7 puan azalarak 137,6 seviyesine geriledi.

Son üç aydaki iş durumu, hizmetlere ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya kıyasla zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış bildirenler ile gelecek üç ayda azalış bekleyenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.

Son üç aydaki karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. Gelecek üç ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güç kaybetti.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme kıyasla zayıfladı. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise, son üç ayda kötüleşme olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. Gelecek üç ayda kötüleşme olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise iyileşme olacağını bekleyenler lehine döndü.

Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 16,8, 16,3 ve 8,3 puanlık azalış oldu.