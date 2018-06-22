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Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda azaldı

- Endeks, haziranda bir önceki aya göre azalarak 159,4 seviyesinde gerçekleşti

Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE),haziranda bir önceki aya göre 4,8 puan azalarak 159,4 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, haziranda bir önceki aya göre 4,8 puan gerileyerek 159,4 seviyesinde gerçekleşti.

FHGE'yi son üç aydaki hizmetlere olan talep artış yönünde, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmeler artış bildirenler lehine döndü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 4,5, 9,5 ve 21,6 puanlık azalış oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Finansal Hizmetler Güven EndeksiTCMB
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