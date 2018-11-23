Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), kasımda bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 140,1 seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.



Buna göre, FHGE, kasımda bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 140,1 seviyesine çıktı.

Son üç aydaki ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde, son üç aydaki iş durumu ise FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı.Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyelerinde devam etti. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

Son üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler azalış bildirenler lehine döndü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler ise artış bekleyenler lehine döndü.

Kasım ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 2,4, 0,5 ve 25,6 puanlık artış oldu.