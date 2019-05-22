Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), mayısta bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 143,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.



Mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.



Buna göre, FHGE, mayısta bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 143,2 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu FHGE'yi azalış, son 3 aydaki hizmetlere olan talep

ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Mayısta NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri, alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 5,5 puan artarken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde 10,9'ar puanlık azalış oldu.

