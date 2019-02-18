ANKARA (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Programı kapsamında leasing şirketlerince aktarılacak 200 milyon dolarlık portföyü ihracatçıların en uygun koşulda kullanabilmelerini umduklarını belirterek, "PMI endeksinin artması bakımından bu yatırımları çok önemsiyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın himayesinde, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen törende, Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım ile Garanti Leasing Genel Müdürü ve Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen arasında 9 finansal kiralama (leasing) şirketini kapsayan 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, programın bu yıl ihracatçıları biraz daha rahatlatacağını ve teminat mektubu bağımlılığından biraz daha kurtaracağını ifade ederek, bu adımı, özellikle KOBİ segmentinde ihracata dönük yatırım alanında çok anlamlı bulduklarını söyledi.

Bu ay ikinci bir ürünü de devreye alacaklarına işaret eden Yıldırım, "İşletme Sermayesi Garanti Programı da diğer bankalara vereceğimiz garanti teminat mektubu programıdır. Onu da ay sonu olmadan 1 Şubat'ta anons ettiğimiz takvime uygun olarak inşallah hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Türk Eximbank olarak 2017 yılında başlattıkları dönüşüm programını devam ettirdiklerine dikkati çeken Yıldırım, leasing şirketleriyle kendi kaynakları ile bir program geliştirdiklerini dile getirdi.

Yıldırım, bugünkü programda 9 leasing şirketi ile 200 milyon dolarlık protokol imzaladıklarını anımsatarak, gelecek günlerde ihtiyaca, kaynak durumuna ve leasing şirketlerinin talebine göre de protokolün genişletilebileceğini bildirdi.

Türk Eximbankın 2019 yılına girerken 12 şube, 16 irtibat bürosu olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu sabah itibarıyla İstanbul Odakule, Manisa ve Çorlu şubelerimiz de artık Türk Eximbankın hizmetlerini vermeye başladılar. Bu yıl içinde ilan ettiğimiz 11 finansal ürünü şubattan başlayarak eylül sonuna kadar devam eden takvim içinde hayata geçirdiğimizde artık ihracatçılarımıza çok daha doğrudan bankacılık teminat mektuplarına, yüksek komisyonlara yol açmadan, daha uygun maliyetlerde finansman modellerini sunuyor olacağız. Umuyorum ihracatçılarımız 200 milyon dolarlık bu portföyü en uygun koşulda kullanabilirler. Çünkü PMI endeksinin artması bakımından bu yatırımları çok önemsiyoruz."

- "24 üyemizin tamamına bu imkanı sunmak istiyoruz"

Garanti Leasing Genel Müdürü ve Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen, Türkiye ekonomisinin 6 aydır içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi atlattığını belirterek, "Son 3 yıla baktığımızda 24 leasing şirketi olarak ortalama 6,5 milyar dolar yeni yatırım finanse ediyoruz. 2019'a ilişkin beklentimiz 1-1,5 milyar dolar arası. Uygun kaynak alıp, yatırımcıları cesaretlendirmemiz, ihracatçılarımızı yatırıma yönlendirmemiz gerekiyor. Yatırımcılarımız kredi faizlerinden çok rahatsız. Paket için teşekkür ediyoruz. Piyasaya yıl başında umut vermek istiyoruz. Biz leasing şirketleri olarak hazırız. 4-5 yıl yatırımcılarımızı finanse etmek istiyoruz ve faiz oranlarımız da cazip. Bu sefer 9 leasing şirketiyle başladık, diğer üyelerimizin de kendi büyüklükleri oranında ilave limit talepleri var. Kısa sürede bu talepleri sonuçlandırabilirsek amacımız 24 üyemizin tamamının müşterilerine bu imkanı sunmak." dedi.

İşlemlerinin yüzde 75'inin yabancı para, yüzde 25'inin Türk lirası cinsinden olduğunu vurgulayan Gökmen, "Yabancı para hemen hemen avroya kaydı. Bu paketi yabancı para cinsinden yaptık. Şu an için avro ihtiyacı karşılanıyor. Türk lirası cinsinden yatırım yapacak müşterilerimiz için de ileride bu tür kaynağa da ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Gökmen, yapılan işlemlerin yüzde 20'sinin gayrimenkul, yüzde 80'inin makine üretimi alanında olduğuna işaret ederek, bankalardan farklı olarak uzun vadeli kredilerde maddi teminat istemediklerini, yatırım yapılan makineleri teminat olarak kabul ettiklerini söyledi.

Geçen yıl ortalama sözleşme büyüklüklerinin 260 bin dolar olduğunu hatırlatan Gökmen, leasing şirketleri olarak piyasaya umut vermek adına yola çıktıklarını kaydetti.