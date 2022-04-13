Finansal ortaktan vaktimiz sizin mesajı

Müşterilerinin vazgeçilmez finansal ortağı olma hedefiyle çalışan Anadolubank, “Vaktimiz Sizin” olarak belirlediği kurumsal marka vaadiyle hizmet odaklı güçlü bir söyleme imza atıyor. 25 yıldır müşterileriyle kurduğu güçlü iletişimle öne çıktığını vurgulayan Anadolubank’ın önceliği; müşterilerine ihtiyaç duyduğu vakti ayırmak.

Müşteri odaklı stratejisini yeni reklam filmiyle pekiştiren Anadolubank, “teknolojiyi yakından takip eden, ihtiyaç odaklı yaklaşımla müşterisine her daim vakit ayıran ve onları doğru anlayan banka” olarak öne çıkmayı hedefliyor.

“Teknolojiyi fayda odaklı kullanıyor, müşterilerimizle olan iletişimi hizmet anlayışımızın merkezine alıyoruz”

Yeni stratejileriyle ilgili görüşlerini aktaran Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke; “Anadolubank olarak, 25 yıldır değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik değer yaratan çözümler sunuyor; ürün, hizmet ve kanallarımızı daimi olarak geliştiriyoruz. Bugün, ihtiyaca yönelik çeşitli dijital çözümler sunsak da geçmişimizden gelen tecrübeyle yüz yüze temasın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi fayda odaklı kullanıp, müşterilerimizle olan iletişime odaklandığımız hizmet anlayışını benimsiyoruz. Müşterilerimizin sadece finansal ihtiyaçlarına değil, hayatlarının her noktasına dokunan çözümler geliştiriyoruz. Kurduğumuz bu derin ilişkiyi de “Vaktimiz Sizin” diyerek marka vaadimize taşıyoruz. İhtiyaç her ne olursa olsun, müşterimizi dinlemekten, anlamaktan ve en güvenilir finansal ortağı olmaktan dün ve bugün olduğu gibi yarın da mutluluk duyacağız” dedi.

“Anadolubank’ta nesilden nesile aktaracağımız güven, bizim için korunması gereken bir hazine”

“Vaktimiz Sizin” sloganlı reklam kampanyasını da değerlendiren Ülke; “İlk günden bu yana müşterilerimizle olan iletişime odaklanan hizmet anlayışımız hiç değişmedi. Anadolubank olarak müşterilerimizle aramızdaki nesilden nesile aktaracağımız güven duygusu bizim için korunması gereken çok değerli bir hazine, önemli bir emanet. Reklam filmimizin baş kahramanları baba ve oğul, aslında Anadolubank’ın gerçeği. Bu reklam kampanyasıyla, butik bankacılık anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyacını anlamaya, sorunlarını en doğru ve en hızlı şekilde çözmeye, bunun için de geçmişte olduğu gibi bugün de her bir müşterimize yeterli ve kaliteli vakti ayırmaya öncelik verdiğimizi anlatmak istedik.” dedi.

Reklam kampanyasının yüzü Engin Hepileri

Anadolubank’ın “Vaktimiz Sizin” stratejisinin anlatıldığı reklam filminin başrolünde Engin Hepileri oynuyor. Anadolubank’ın yenilenen imajını baba ve oğlu aynı anda canlandırarak anlatan Hepileri, plastik makyaj ve efektlerden yararlanılarak yaşlandırıldı. Filmde, babanın şirketini devrederken en güvenilir finansal ortağı olarak oğlunu Anadolubank’a emanet etmesi ve Anadolubank’a olan derin güveninin hikayesi anlatılıyor. Kampanya, TV kanallarıyla birlikte radyo ve dijital platformlarda da yerini aldı.