Finansmana erişimde teminat zirvesi

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Mücahit Arvas, "Dünya Bankası, en çok reform yapan ilk 10 ülke arasında Türkiye'yi saydı ama özellikle finansmana erişim, en çok reform yapılan alan oldu. Türkiye, 190 ülke arasında 77'nci sıradan 32'nci sıraya yükseldi." dedi.

Arvas, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Finansmana erişimde teminat olarak taşınır rehni" konulu toplantıda, söz konusu sistemin Türkiye'de Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçirildiğini söyledi.

Teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılmasıyla alternatif yollar sunarak finansmana erişimin kolaylaştırılmasının amaçlandığını anlatan Arvas, ekonomik sıkıntıların çözülmesiyle sistemin daha çok ivme kazanacağını aktardı.

Dünya Bankası'nın 31 Ekim'de açıkladığı "İş yapma kolaylığı endeksi"nde Türkiye'nin 17 basamak yükseldiğine işaret eden Arvas, "Dünya Bankası, en çok reform yapan ilk 10 ülke arasında Türkiye'yi saydı ama özellikle finansmana erişim, en çok reform yapılan alan oldu. Türkiye, 190 ülke arasında 77'nci sıradan 32'nci sıraya yükseldi." diye konuştu.

Arvas, Dünya Bankası'nın 2013 yılında taşınır rehni sisteminin uygulandığı bazı ülkelerle ilgili araştırma yaptığını belirterek, "Sistem sayesinde finansmana erişimin yüzde 8 arttığı, faizlerde yüzde 3 düşüş sağlandığı, vadenin 6 ay uzadığı, işletme sermayesinin yüzde 10 arttığı tespit edilmiş. Umarım biz de ileriki zamanlarda birtakım verileri ortaya dökeriz." ifadesini kullandı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise daha önce taşınır rehinlerin bina, arsa olduğunu, yeni düzenleme ile makine, ürün, hayvan, plaka, stok ve ham madde gibi ekonomik değerlerin de rehin verilebildiğini kaydetti.

