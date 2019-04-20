Fındığın cipsi üretildi

Enstitünün, Fındıktan Cips Üretme İmkanlarının Araştırılması Projesi tamamlandı. Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarılan fındık cipsi, diğer cipslere göre sağlıklı olması yönüyle dikkati çekiyor.



Enstitü Müdürü Aysun Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının fındığın iç tüketimini artırmak ve katma değer sağlamak olduğunu söyledi.



Projenin ilk aşamasında fındıktan cips yapım olanaklarını araştırdıklarını dile getiren Akar, ikinci aşamada ise elde edilen cipsin endüstriyel kalitesinin geliştirilmesi ve depolama sürecindeki faktörleri incelediklerini kaydetti.



Akar, ürün için patent başvurusu yapıldığını belirterek, "Patent başvurusu sonuçlanmak üzere. Enstitümüzde fındık cipsini paketledik, tüketime hazır hale getirdik, artık fındık cipsi seri üretime hazır diyebiliriz. Seri üretim için firmalarla görüşebiliriz." dedi.



Fındık cipsinin piyasadaki diğer cipslere göre daha sağlıklı olduğuna işaret eden Akar, "Fındık cipsi yağda kızartılmıyor, fırınlanıyor, en büyük farkı bu. İçerdiği yağ sadece fındığın kendi yağı. Hepimizin bildiği gibi fındığın kendi yağı doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin ve faydalı." diye konuştu.

Cipsin içeriğiyle ilgili bilgi veren Akar, şöyle devam etti:



"Yüzde 16 protein var, yüzde 40'ı yağ, yüzde 35'i karbonhidratlardan oluşmakta. Geri kalan kısmı ise mineral maddeleri içeriyor, bunların başında da kalsiyum geliyor. Kalsiyum bildiğiniz gibi kemik gelişiminde de en önemli"



Aysun Akar, fındık cipsinin gençler ve çocukların tüketimi için uygun olduğunu kaydetti.



Dünyada artık sağlıklı ürünlere yönelim olduğuna dikkati çeken Akar, "Bunun için de büyük paralar harcanıyor, bu sebeple biz cipsimizin sadece ülkemizde kalacağını değil tüm dünyaya açılabileceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Akar, fındık cipsiyle ilgili çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik anket çalışması yapacaklarını belirterek, "Yani 'Bu cipsin neyini beğendiniz? Neyini eksik buldunuz? Neyi ilave olursa daha iyi olabilir?' gibi hızlı şekilde anket çalışmasını yapacağız. Bu sonuçlara göre ürünümüz biraz daha geliştirilebilir." ifadesini kullandı.

