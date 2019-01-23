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"Fındığınızı sigortayla güvence altına alın"

- KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "Fındığınızı sigortayla güvence altına alın. Devletimiz üreticilerimize böyle bir hak tanımış. Üreticilerimizin de bu haktan en iyi şekilde yararlanması gerekiyor"

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ORDU (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Devletimiz üreticilerimize böyle bir hak tanımış. Üreticilerimizin de bu haktan en iyi şekilde yararlanması gerekiyor." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimsel değişikliklere bağlı olarak son yıllarda tarım sigortasının öneminin arttığını söyledi.

Fındığın başta zirai don olmak üzere dolu, sel, fırtına gibi doğal afetlere karşı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığıyla güvence altına alınabildiğine işaret eden Sevinç, üreticilere, fındıklarını sigortayla güvence altına almaları çağrısında bulundu. Sevinç, "Devletimiz üreticilerimize böyle bir hak tanımış. Üreticilerimizin de bu haktan en iyi şekilde yararlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Geçmiş yıllarda fındığın birçok afetten etkilendiğini dile getiren Sevinç, şunları kaydetti:

"Maalesef bu konuda yeteri kadar bilgilendirilmeyen üreticilerimiz sigorta yaptırmadığı için mağdur olmuştu. Aynı mağduriyetin yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Bu kış geçmiş yıllara oranla biraz daha çetin geçiyor. Üreticilerimizin bu durumu da göze alarak mutlaka bahçelerini ilgili sigorta acentelerine sigortalatmaları gerekmektedir. Bu konuda tüm üreticilerimizden hassasiyet bekliyoruz."

Edip Sevinç, fındıkta TARSİM'e son başvuru tarihinin 10 Mart olduğunu da sözlerine ekledi.


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