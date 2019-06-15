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Fındık bahçelerinde külleme hastalığı ile mücadele

- Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Fındık üreticilerimiz külleme hastalığına karşı zirai mücadeleye önem vermeli ve vakit kaybetmeden ilaçlama çalışmalarına başlamalılar"

Fındık bahçelerinde külleme hastalığı ile mücadele
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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerinin külleme hastalığına karşı zirai mücadeleye önem vermeleri ve vakit kaybetmeden ilaçlama çalışmalarına başlamaları gerektiğini söyledi.

Karan, merkeze bağlı Alınca köyündeki fındık bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında yaşanan zirai donun ardından külleme hastalığının ciddi manada fındık bahçelerinde görüldüğünü belirtti.

Hastalık nedeniyle önceki yıllarda rekoltede önemli miktarda kayıp yaşandığına işaret eden Karan, 2019 ürünü fındığının da külleme nedeniyle risk altında olduğunu ifade etti.

Karan, beş yıldır sürdürülen zirai mücadelede belli oranda başarı yakalanmasına rağmen halen hastalığın etkilerinin devam ettiğinin altını çizerek, "Bölgedeki su sıkıntısı, arazilerin meyilli olması ve çiftçilerimizin de yaşlı olmasından dolayı zirai mücadele konusunda zorlanıyoruz. Belli dönemlerde bazı üreticilerimiz ilaçlama yapıyor ama diğer çiftçilerimiz mücadele yapmadığı için hastalıkla mücadelede tam olarak istenilen sonuçlar alınamıyor." dedi.

Fındık üreticilerinin külleme hastalığına karşı zirai mücadeleye önem vermeleri ve vakit kaybetmeden ilaçlama çalışmalarına başlamaları gerektiğine dikkati çeken Karan, "Çünkü ilerleyen günlerde ilaçlamanın yapılmadığı bahçelerde hastalık nedeniyle üründe kayıplar başlayacaktır." diye konuştu.

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın da külleme hastalığıyla mücadelenin önemine işaret etti.

Fındık bahçelerinde yaptıkları incelemelerde, ilaçlanan bahçelerde hastalığın etkilerinin söz konusu olmadığının tespit edildiğini anlatan Angın, "Çiftçilerimize haziran ayında da hastalığa karşı gerekli mücadeleyi yapmalarını öneriyoruz. Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar mevcut, bunları kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Angın, müdürlük olarak üreticilere gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını, bunun sonucunda da hastalıkla mücadelede önemli başarı yakalandığını sözlerine ekledi.

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