"Fındık fiyatı 15 lira olmalıdır"

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçim beyannamesinde de belirttiğimiz gibi fındığın fiyatı en az 15 lira olmalıdır. Bugün fındığın hak ettiği değer en az 15 liradır ve bunun da altına düşmemesi gerekiyor." dedi.



Torun, katıldığı 912. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecenin, fındık fiyatlarına ilişkin beklentileri sorması üzerine Torun, CHP olarak fındık üreticilerinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.



Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasatına sayılı günlerin kaldığını ifade eden Torun, ancak fındık fiyatlarının belirsizliğini sürdürdüğünü dile getirdi.



Fındık üreticilerinin büyük bir karamsarlık içerisinde fındık bahçelerine girerek hasat yapacağını ileri süren Torun, "İktidar partisi milletvekilleri seçimden önce bu üreticilere birçok söz verdi. Bizim önceliğimiz verilen bu sözlerin tutulup tutmadığını takip etmek. Bizim beklentimiz verilen vaatlerin ve sözlerin yerine getirilmesi." diye konuştu.



Torun, yeni hükümet sisteminde ilgili bakanlara çok zor ulaşılacağını öne sürerek, "Biz daha önce bakanları bir şekilde meclis koridorlarında yakalayıp sorun ve dertlerimizi paylaşıyorduk. Ancak şimdi sadece kürsüden fındık üreticilerinin haklarını savunabileceğiz, yapacağımız toplantılarla bu sorunları dile getirebileceğiz." açıklamasında bulundu.



"Fındık üreticisinin alın terinin karşılığını alabilmesi için var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz." diyen Torun, bundan hiçbir üreticinin endişe duymamasını istedi.



Seyit Torun, bu hafta içinde fındık fiyatına yönelik bir dizi girişim ve çalışmalarda bulunacaklarının altını çizerek, "Seçim beyannamesinde de belirttiğimiz gibi fındığın fiyatı en az 15 lira olmalıdır. Bugün fındığın hak ettiği değer en az 15 liradır ve bunun da altına düşmemesi gerekiyor. Zaten yapılan çalışmalar sonucunda fındığın maliyeti 11-12 lira seviyelerindedir. Aksi durumda bu üretici zarar eder." değerlendirmesini yaptı.





