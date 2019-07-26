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Fındık fiyatı açıklandı

Fındıkta beklenen taban fiyat açıklaması geldi. Daha önce 15 Ağustosta yapılacağı açıklanan taban fiyat dün belli oldu.

Fındık fiyatı açıklandı
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Fındık taban fiyatı açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Bu toplantı öncesi Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
 
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