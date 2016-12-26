Fındık fiyatında yeni yıl beklentisi

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada yeni yıldan itibaren fındık fiyatının yukarılara doğru hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftayı 12 liradan kapatan serbest piyasanın yılın son haftasına da yine aynı fiyattan başladığını belirtti.

İki haftadır fındık fiyatının 12 lira seviyesine sabitlendiğini dile getiren Karan, "Aralık ayının ilk günlerinde 11 lira seviyesinde olan fındık fiyatı, iki hafta önce 12 liraya yükselmişti. 15 gündür de serbest piyasada fiyat 12 lira seviyesinden işlem görüyor. 2016 yılını da yeni mahsul fındığın 12 liradan kapatmasını bekliyoruz." dedi.

Karan, yeni yılla birlikte serbest piyasada fiyatın yeniden yükselişe geçeceği yönü beklentileri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her yıl Noel tatili döneminde fındık ihracatı azalış gösterir. Yeni yıldan itibaren de artan ihracatla birlikte fındık fiyatı da hareketlenir. Bu yıl da aynı şekilde süreç yaşanmasını bekliyoruz. 2016 ürünü tahmini fındık rekoltesinin de azlığını göz önüne aldığımızda ihracat için şu anda üreticinin elindeki fındık yeterli gelmeyecek. Piyasada ciddi fındık ihtiyacı baş gösterecek ve bu durum da fiyata olumlu yönde yansıyacak. Serbest piyasada yeni yıldan itibaren fındık fiyatının yukarılara doğru hareketlenmesini bekliyoruz."