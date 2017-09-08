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Fındık fiyatları düzelecek sözümüz söz

- (Fındık fiyatları) Bunun düzeleceğine inanıyorum. İnsanlar rahat olsun. Bizim verdiğimiz söz, sözdür. Hiç kimse aceleye falan gelmesin, telaşa kapılmasın. Biz ne fiyat vermişsek TMO onu alacak, ben bu sözü veriyorum"

Fındık fiyatları düzelecek sözümüz söz

ORDU (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık fiyatlarına ilişkin, "Bunun düzeleceğine inanıyorum. İnsanlar rahat olsun. Bizim verdiğimiz söz, sözdür. Hiç kimse aceleye falan gelmesin, telaşa kapılmasın. Biz ne fiyat vermişsek TMO onu alacak, ben bu sözü veriyorum." dedi.
Fakıbaba, Giresun'da Türkiye'nin ilk fındık borsasının açılışına katılmak üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin fındık fiyatlarına ilişkin sorularını yanıtladı.
Fındık fiyatının serbest piyasada 8,25 liradan işlem gördüğünün anımsatılması üzerine Fakıbaba, "Bunun düzeleceğine inanıyorum. İnsanlar rahat olsun. Bizim verdiğimiz söz, sözdür. Hiç kimse aceleye falan gelmesin, telaşa kapılmasın. Biz ne fiyat vermişsek TMO onu alacak, ben bu sözü veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Fakıbaba, TMO'nun fiyatlarında değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:
"TMO vermiş olduğu sözün üzerindedir. Üreticiler beklesin, ben neticeyi alacağımıza inanıyorum. Biz fındık alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Rahat olsunlar. Rekoltenin yüksek olduğunu Allah da biliyor, ben de biliyorum, üreticiler de biliyor. Biz üreticilerin yanındayız. Çiftçimizi zarar ettirmeyeceğiz. Telaşa gerek yok. Biz telaş etmiyoruz, çiftçi kardeşlerimiz de telaş etmesinler."
Bakan Fakıbaba, daha sonra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile fındık borsasının açılış törenine katılmak üzere Giresun'a hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fındık FiyatlarıGıda Tarım Ve Havyancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaOrdu
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