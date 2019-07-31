Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

Fındık hasadı “türkülerle“ başlayacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla fındık hasadımızı türküler söyleyerek, sevincimizi dile getirerek ve bazı sürprizlerle başlatacağız"

Fındık hasadı “türkülerle“ başlayacak
banner17

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla fındık hasadını türküler söyleyerek, sevinçlerini dile getirerek ve bazı sürprizlerle başlatacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan ve Türkiye'de yaklaşık 440 bin fındık üreticisinin memnuniyetle karşıladığı fındık alım fiyatının yankılarının sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatının yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Kurban Bayramı'nın hemen ardından alımlara başlaması talimatını vermesinin üreticinin sevincini ikiye katladığı vurgulanan açıklamada, hem fiyat hem de TMO'nun alımlara erken başlayacak olması sebebiyle fındık üreticilerinin 6 Ağustos Salı
günü başlayacak fındık hasadı için bahçelere rahat gireceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık alım fiyatının üreticinin beklediği şekilde belirlenmesi ve TMO'nun piyasaya erken girmesini sağlayacak kararın alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Güler, 6 Ağustos Salı günü başlayacak fındık hasadı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Ordu'ya davet ettiğini aktardı.

Salı günü fındık hasadını törenle başlatacaklarını bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Hasat törenine Tarım ve Orman Bakanı, değerli çalışma arkadaşım Bekir Pakdemirli'yi de davet ettik. Onun katılımıyla fındık hasadımızı türküler söyleyerek, sevincimizi dile getirerek ve bazı sürprizlerle başlatacağız. Bu vesileyle fındık üreticilerimizin sorun ve beklentilerine olumlu yaklaşan, talep ve isteklerini kırmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza hemşehrilerimiz ve fındık üreticileri adına derin şükranlarımızı sunuyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OrduHasatFındıkBüyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5