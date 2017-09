Fındık için TMO'dan iki müjde birden

BALIKESİR (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Erdoğan, Türkiye'nin her yerinde kuruma ait depoların alıma hazır durumda olduğunu belirterek, "Alım başladığı an depolarımız açılacak. Fiyatımızı açıklayacağız ve üreticiden hiçbir şekilde depolama ücreti talep etmeyeceğiz." dedi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir otelde, TMO tarafından yeni hasat dönemi için çeltik üreticilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında konuşan Erdoğan, birinci önceliklerinin üretici olduğunu söyledi.

Üreticinin her konuda önemli olduğunu anlatan Erdoğan, "Sürdürülebilirlik adına önce üretici sonra sanayicimiz. İlk hassasiyetimiz bu; ürünü üretici devamlı üretsin. Üretici bu işten çekilirse seneye, bir sonraki seneye diye beklersek üretici tarıma dönmez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tarımda kesinti yapılmaması gerektiğini vurguladı.

TMO'nun sürdürülebilirliğe önem verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sanayicimiz de üreticiye önem vermeli. Malum üretici hepimizin velinimeti. Bu bağlamda TMO çeltik alım fiyatını açıklarken üreticinin bizim politikalarımızdan maksimum fayda sağlaması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin her yerinde depolarımız alıma hazır durumda. Alım başladığı an depolarımız açılacak. Fiyatımızı açıklayacağız ve üreticiden hiçbir şekilde depolama ücreti talep etmeyeceğiz. Alım yaptığımız ürünleri maksimum 10 gün içinde banka hesaplarına ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Bizde geç fiyat açıklama durumu söz konusu değil, ihtiyaç görüldüğü anda alım talimatımızı vererek piyasaya giriyoruz.

Bizim TMO ve sanayici olarak 'Gönen Baldo' ile 'Osmancık' dediğimiz çeşitler arasında fiyat aralığını açmamız gerekiyor. 'Baldo' üreticisinin maliyeti ile 'Osmancık' çeşidinin maliyeti aynı değil. Bu yüzden bu satın alma ve maliyet gücü hassasiyetini göstermek zorundayız."

Erdoğan, kamuoyunda bazı kişilerin yaptığı açıklamaların üreticilere "darbe" vurduğunu öne sürdü.

Ziraat mühendisi, gıda mühendisi, diyetisyen gibi konuyla ilgili alanlarda değil başka branşlarda uzman olan bu kişilerin açıklamalarının gıda sektöründe sıkıntıya neden olduğunu savunan Erdoğan, "Daha fazla ürün çeşitlendirmesine girmek ve markalarımızı, ürünlerimizi tanıtmak zorundayız. 'Gönen Baldo' gibi markalarımızı dejenere ettirmeden marka değerini korumalıyız." diye konuştu.