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Fındık ihracatçıları hedefi yükseltti

- KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç: - "İhracatçılar olarak tahminimiz bu sezon 240 bin ton civarında iç fındık ihracatı gerçekleştirileceği yönünde"

Fındık ihracatçıları hedefi yükseltti

ORDU (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, ihracatçılar olarak tahminlerinin, bu sezon 240 bin ton civarında iç fındık ihracatı gerçekleştirileceği yönünde olduğunu söyledi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2016'da başlayan fındık ihracatı sezonunda 9 ayın geride kaldığını anımsattı.

Söz konusu dönemde 189 bin ton fındık ihraç edildiğini belirten Sevinç, karşılığında ise 1 milyar 552 milyon 953 bin dolar kazanç elde edildiğini aktardı.

Sevinç, 2016-2017 sezonunun 31 Ağustos'ta kapanacağını ve geriye 3 ay kaldığını belirterek, ihracatçılar olarak tahminlerinin, bu sezon 240 bin ton civarında iç fındık ihracatı gerçekleştirileceği yönünde olduğunu dile getirdi.

Sezon başındaki hedeflerinin 230 bin ton iç fındık ihracatı olduğuna işaret eden Sevinç, "Son aylarda artan ihracatla birlikte bu hedefimizde de artış oldu. İnşallah hedeflediğimiz rakama sezon sonu itibarıyla ulaşırız. Bu yönde elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Fındığın, ihraç edildiği 120 ülkede sofraları süslemeye devam ettiğini kaydeden Sevinç, şöyle devam etti:

"İhracatın büyük bölümü yine Avrupa ülkelerine yapılıyor. Bu ülkelerin başında Almanya, İtalya, Fransa geliyor. Bunları Kanada, Polonya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika ve İngiltere takip ediyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra AB dışındaki ülkeler ve deniz aşırı ülkelere fındık ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz fındık ihracatının yapıldığı ülke sayısını daha da artırmak. Bu konuda da çalışmalar sürüyor."

Edip Sevinç, Türkiye'nin geçen sezon 227 bin 556 tonluk fındık ihracatı gerçekleştirdiğini, karşılığında da 1 milyar 981 milyon dolar gelir elde ettiğini sözlerine ekledi.

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Edip SevinçFındıkIhracat
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