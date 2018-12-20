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Fındık ihracatçıları Hindistan'a ticari gezi gerçekleştirecek

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KFMİB), Hindistan'a ticari amaçlı gezi düzenleyeceği bildirildi.KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, istikrarlı büyüme eğilimi gösteren Hindistan'ın,...

Fındık ihracatçıları Hindistan'a ticari gezi gerçekleştirecek
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GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KFMİB), Hindistan'a ticari amaçlı gezi düzenleyeceği bildirildi.
KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, istikrarlı büyüme eğilimi gösteren Hindistan'ın, Türk fındığı açısından potansiyeli yüksek pazar olduğu belirtildi.
Bu ülkeye yönelik gezinin 10-13 Mart 2019'da planlandığı kaydedilen açıklamada, organizasyonla birlik üyelerinin ikili ticari görüşmelerde bulunma fırsatı yakalayacağı, heyetin Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek "AAHAR 2019 Fuarı"nı da ziyaret edeceği aktarıldı.
Açıklamada, Hindistan pazarının yakından tanınması için organizasyona büyük önem verildiği vurgulanarak "Ülkenin önemli kurum ve kuruluş, firmaları ziyaret edilecek. İkili görüşmelerde katılımcı firmalara yeni müşteriler kazandırılması, gerçekleştirilecek ziyaretlerle de Hindistan pazarını yerinde inceleme fırsatı yakalanması hedeflenmektedir." ifadesine yer verildi.

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Karadeniz Fındık Ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KFMİB)HindistanGeziFındık
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