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Fındık ihracatı 3 ayda 435 milyon dolara ulaştı

- Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 100 ülkeye 71 bin 763 ton fındık ihracatı karşılığında 435 milyon 385 bin dolar gelir elde edildi - Söz konusu dönemde ihracatta 118 milyon 690 bin dolarla İtalya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Almanya ve Fransa izledi - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Fiyatlarda yaşanan artışlara bağlı olarak fındık ihracatı 2019 yılına iyi bir başlangıç yaptı. İstikrarlı fiyat oluşumunun devam etmesi halinde fındık ihracatının 2019 yılını artışla kapatacağına inanıyoruz"

Fındık ihracatı 3 ayda 435 milyon dolara ulaştı
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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Türkiye'den ocak-mart döneminde 100 ülkeye 435 milyon 385 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 100 ülkeye 71 bin 763 ton fındık satıldı.

Ocak-mart döneminde yapılan fındık ihracatından 435 milyon 385 bin 994 dolar gelir sağlandı. Buna göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 11, değerde ise yüzde 8 arttı.

Fındık ihracatında İtalya 118 milyon 690 bin dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi sırasıyla 82 milyon 440 bin dolarla Almanya, 33 milyon 891 bin dolarla Fransa izledi.

- İhracatta "aslan payı" Trabzon'un

İl bazında yapılan ihracatta Trabzon merkezli firmalar ilk sırada bulunurken, bu kenti İstanbul ve Giresun takip etti.

Trabzon'dan bu dönemde 47 ülkeye 34 bin 982 ton fındık gönderildi, karşılığında 218 milyon 159 bin dolar gelir elde edildi. Trabzon'dan yılın ilk çeyreğinde yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 36, değerde yüzde 35 arttı.

- "Fındık ihracatı 2019 yılına güzel başlangıç yaptı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, fındığın ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Gürdoğan, fındık ihracatının 2019 yılına güzel başladığını, bunda Trabzon'un da önemli katkısı bulunduğunu belirtti.

Kentin fındık ihracatında lider konumda olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, "Fiyatlarda yaşanan artışlara bağlı olarak fındık ihracatı 2019 yılına iyi bir başlangıç yaptı. İstikrarlı fiyat oluşumunun devam etmesi halinde fındık ihracatının 2019 yılını artışla kapatacağına inanıyoruz." dedi.

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DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi GürdoğanFındık IhracatıTrabzon
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