Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar türkiye israil suriye mersin fetö
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!
Bamya cep yakıyor
Bamya cep yakıyor
Karpuz tarlada kaldı
Karpuz tarlada kaldı
İngiliz dev Türkiye’den çekildi
İngiliz dev çekildi

Fındık işçisinin günlük yevmiyesi belli oldu

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 85 lira olarak belirlendi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, fındıkta hasat zamanının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde...

Fındık işçisinin günlük yevmiyesi belli oldu
banner17

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 85 lira olarak belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, fındıkta hasat zamanının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla komisyon oluşturulduğu belirtildi.

Komisyonun Vali Yardımcısı Vekili Hamdi Üncü başkanlığında toplandığı aktarılan açıklamada, fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 85 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda da 95 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin 200 lira olarak belirlendiği duyurulan açıklamada, fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara yemek işverene aitse günlük 105 lira, yemek işçiye aitse 115 lira, aşçılara da 95 lira ödenmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, çocuk işçi çalıştıranlara 2 bin 292 lira para cezası uygulanacağına da işaret edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ücretIşçiGiresunFındık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5