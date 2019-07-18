Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya mersin food istanbul Turkey
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

Fındık kabuğundan kömür üretilecek

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Altın değerindeki bu ürünümüzün kabuğundan faydalanmak için fizibilite çalışmalarına başladık"

Fındık kabuğundan kömür üretilecek
banner17

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, altın değerindeki fındığın kabuğundan faydalanmak için fizibilite çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretilen illerde yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan kömür üretimi için çalışma başlatıldı.

Enerji uzmanlarıyla belediyede toplantı yapan Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için fizibilite çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Güler, buradaki konuşmasında, fındığın içi gibi kabuğunun da altın değerinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıralarda yer alan ilimizde fındığın içi kadar kabuğu da ekonomiye katma değer sağlayacak. Fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için kolları sıvadık. Fizibilite çalışmaları başladı. Pratik şekilde ilerleyerek çalışmamızı geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak farklı bir belediyecilik anlayışı içinde olacaklarını, ekonomiye, istihdama yönelik yatırımlara öncelik vereceklerini bildirdi.

Aktif karbonun, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömürü, kemik, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle üretildiği belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çalışmaFındıkFındık KabuğuKömürOrduOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5