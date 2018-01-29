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Fındık koçanı ve orman gülünden biyoyakıt üretilecek

- Bartın Üniversitesi ile Pakistan Goverment College iş birliğindeki proje kapsamında, ilk kez fındık koçanı ve orman gülünden biyoyakıt üretilerek, Karadeniz'deki fındık üreticileri ve orman köylülerinin yeni gelir kaynağına kavuşmasının yanı sıra enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun: - "Türkiye, enerjide dışa bağımlı bir ülke, bu alanda yapılabilecek her türlü katkı ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacaktır. Yani bu proje ülke açısından da katma değer üretecek. Bölgenin potansiyelini ve mevcut imkanları ekonomiye kazandıracak olmasından dolayı da ayrı bir mutluluk yaşıyoruz"

Fındık koçanı ve orman gülünden biyoyakıt üretilecek

BARTIN (AA) - YALÇIN ÇELEN - Bartın Üniversitesi ile Pakistan Goverment College (GC) iş birliğinde gerçekleştirilecek projede, fındık koçanı ve orman gülünden biyoyakıt üretilerek, özellikle Karadeniz insanına yeni gelir kaynağı oluşturulması ve enerjideki dışa bağımlılığın azaltılması çalışmalarına katkı sunulması amaçlanıyor.

Türk ve Pakistanlı bilim adamları iş birliğince yeni bir metotla ilk kez fındık koçanı ve orman gülü kullanılarak biyoyakıt üretilmesi planlanıyor. 3 yıl sürecek projeyle Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık üreticileri ve orman köylülerinin, yeni bir gelir kaynağına kavuşturulması ve Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Araştırmalarda ilk defa farklı selüloz enzimleri kullanılacak yöntemle fındık koçanı ve orman gülü gibi atık bitkilerin doğaya verdiği zarar ortadan kaldırıldığı gibi üretilecek biyoyakıtın da daha ekonomik ve verimli olması sağlanacak.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Pakistanlı bilim adamları iş birliğince dünyada ilk kez gerçekleşecek bir metotla fındık koçanı ve orman gülü atıklarından biyoyakıt üretmeyi planladıklarını söyledi.

Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) uygulamaya koyduğu "Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı" kapsamında uygulayacakları projeyle bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağının altını çizen Prof. Dr. Uzun, şöyle konuştu:

"Bu proje, üniversitemizin ilk defa ürettiği uluslararası bir projedir. Özellikle uluslararası ortaklıklı projeler yürütme noktasında üniversitemizin bu ilk deneyiminin bundan sonraki projelerde de ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Türkiye, enerjide dışa bağımlı bir ülke, bu alanda yapılabilecek her türlü katkı ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacaktır. Yani bu proje ülke açısından da katma değer üretecek. Bölgenin potansiyelini ve mevcut imkanları ekonomiye kazandıracak olmasından dolayı ayrı bir mutluluk yaşıyoruz."

- "Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlığını azaltacak"

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da biyoyakıtın çok önemli bir yakıt türü olduğunu ifade etti.

Biyoyakıtın, fosil yakıtların çevreye olan zararlarının azaltılmasının yanı sıra yanma kalitesinin de yüksek olduğunu vurgulayan Karadağ, "Biyoyakıt son zamanlarda zorunlu olarak benzinlerde en az yüzde 10 oranında kullanılan bir yakıt cinsidir. Bitki atıklarının tamamı olmak üzere ve gıda atıklarından da biyoyakıt üretilebilir." diye konuştu.

Karadağ, Türkiye'de biyoyakıtın oldukça az olduğunu aktararak, "Özellikle çevreci bir yakıt olması, yanma kalitesini artırması, kullanılan metal aksamlarda özellikle de motora önemli bir katkı sunması gibi birçok özelliğe sahip sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 3 merkezde biyoyakıt üretiminin olduğunu anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Biyoyakıt üretimi dünyada nasıl yapılıyorsa Türkiye'de de aynı yöntemle yapılıyor. Bu yöntemle dünyada ilk kez farklı selüloz enzimleri kullanılacak. Yeni enzim yöntemi kullanarak çok daha ekonomik ve atıkların daha çok biyoyakıta dönüştüğü bir yeni yöntem üzerinde çalışıyoruz."

Karadağ, biyoyakıtın ABD’de 45 milyar ton, Kanada’da 25 milyar ton, Türkiye’de ise 125 milyon ton civarında üretildiğini belirterek, projeyle bu alanda Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlığının azaltılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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Bartın ÜniversitesiProf. Dr. Ahmet KaradağProf. Dr. Orhan Uzun
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