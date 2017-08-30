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Fındık, mevsimlik tarım işçilerinin yüzünü güldürdü

- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: - "Bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin neredeyse tamamı iş buldu"

Fındık, mevsimlik tarım işçilerinin yüzünü güldürdü

ORDU (AA) - Fındık hasadında çalışmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden Ordu'ya gelen binlerce işçi, hasadın büyük ölçüde tamamlanması dolayısıyla kentten ayrılmaya başladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, odada gazetecilere yaptığı açıklamada, Temmuz ayının son haftasından itibaren fındık toplamak için bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin memleketlerine dönmeye başladığını söyledi.

Ordu'ya bu sezon yaklaşık 10 bin işçinin geldiğini ifade eden Soydan, "Fındık rekoltesi, geçen sezona göre oldukça iyiydi. Dolayısıyla bol hasat, fındık işçilerini de memnun etti. Bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin neredeyse tamamı iş buldu." dedi.

Soydan, tarım işçilerinin Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde valilik tarafından hazırlanan geçici konaklama merkezlerinde kaldığını anımsatarak, "Bölgemize gelen tüm işçilerin ihtiyaçları ilgili kurumlarımız tarafından karşılandı. Tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim programları da düzenlendi. Anne ve babalar fındık bahçesinde iken çocuklar eğitim aldı." diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesinde tarım işçilerinin bölgeden ayrılmaya başladığını belirten Soydan, şunları kaydetti:

"Hafta başından itibaren geri dönüşler başladı. Birçok işçi bayramı evlerinde geçirmek için yollara düştü. Bazı işçiler ise yüksek rakımlı yerlerde devam eden fındık hasadında çalışmak için alanlara gitti. Genel olarak baktığımızda bu sezon fındık tüm işçileri memnun etmiş görünüyor. Fındık hasadı ekonomik anlamda tarım işçilerini rahatlattı. İlimize gelen işçilerin olumlu bir sezon geçmesine sevindik. Çünkü tüm işçiler yöreye büyük umutlarla geliyor. İşçilerin mağdur olmaması bizleri de mutlu etti."

Soydan, ülke genelinde bu sezon tarım işçilerinin hayatını kaybettiği bazı kazalar yaşandığına dikkati çekerek, "Sakarya'da ve bazı illerimizde yaşanan kazalar ölümle sonuçlandı. Kazalarda hayatını kaybeden işçilerimize Allah'ta rahmet diliyorum. İlimizde de bazı kazalar yaşandı ve bunlar çok şükür ki sadece yaralanmayla sonuçlandı." dedi.

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Arslan SoydanFındıkMevsimlik Tarım Işçileri
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