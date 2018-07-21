GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta piyasanın mutlaka üretici ve tüketici açısından güvenlikli bir ortama kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin 2009'dan bu yana fındık üreticisine 7,2 milyar lira destek ödemesinde bulunduğunu söyledi.

Bu uygulamanın ileriye dönük problemleri çözmeyeceğini savunan Bayraktar, "Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alarak aslında doğrudan destek sisteminin 2009'da çıkış amacını gerçekleştirmediğini, fındıkta var sayılan problemleri çözmediğini ortaya koymuş oldu. 2009'dan bu yana bizim söylediklerimiz maalesef doğru çıktı." dedi.

Bayraktar, geçen yıl TMO'nun yaptığı gibi devletin FİSKOBİRLİK veya başka bir kurum aracılığıyla mutlaka piyasadan fındık alması gerektiğini ifade ederek, fındığın çok olduğu yıllarda özellikle piyasanın regüle edilmesi, dolayısıyla fiyatın dengede tutulması gerektiğini vurguladı.

TMO'nun geçen yıl piyasadan fındık aldığını ve şu anda piyasaya fındık sattığını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bir müdahale kurumu kastıyla üreticiyi korumak amacıyla fiyatı dengede tutmak isteyen bir kurumun, piyasadan fındık aldığı sene o fındığı o sene içerisinde tekrar piyasaya sürmesi hiçbir anlam ifade etmez. Bunun aslında piyasayı düzenleme açısından hiçbir anlamı yok. Alsın çürütsün mü hayır çürütmesin, fındık çok olduğu sene tutsun, az olduğu sene piyasaya sürsün."

Bayraktar, fındıkta piyasa güvenliğine işaret ederek, "Fındık piyasasında güvenli ortam gerekiyor. Fındıkta piyasanın mutlaka üretici açısından da tüketici açısından da güvenlikli bir ortama kavuşması lazım. Diyelim ki alt limit 14 lira, bilmeli ki üretici fındık az olsa da çok olsa da fiyatı 14 liradan aşağı olmayacak. Üst limit 16 lira diyelim ki tüketici de bilmeli ki fındık az olsa da çok olsa da fiyat 16 liradan yukarıya geçmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Lütfi Bayraktar, bunun rekoltenin yüksek olduğu yıllarda müdahale alımıyla düşük olduğu yıllarda da alınan fındıkların piyasaya tekrar verilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

- "Kalıcı bir iş birliği içerisinde çözüm önerileri üretmek lazım"

Fındıkla ilgili uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon mitinginde 'Fındıkla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu arkadaşlarım iletti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız' demiş olmasını bu bölgede yaşayan insanlar, bu sektörün tüm aktörleri, tüm siyasiler bir fırsat bilip günübirlik çözümler yerine, uzun süreli çalışmalarla bu sorun çözülmeli. Yoksa günübirlik yaklaşımlarla fındıkta sorunlar o an için çözülür sanılır ama her yıl yine bu sorunları tartışırız. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız bunu demişken ortak akılla kalıcı bir iş birliği içerisinde çözüm önerileri üretmek lazım."