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Fındık rekoltesi beklenenin altında kaldı

- UFK Yönetim Kurulu Üyesi Başaran: - "Fındık hasadı bitmek üzere. Beklenen rekolteyi göremedik"

Fındık rekoltesi beklenenin altında kaldı

DÜZCE (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, fındıkta rekoltenin beklenenin altında olduğunu söyledi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta hasadın sonuna gelindiğini belirtti.

Rekolte konusunda çok polemik yapıldığını aktaran Başaran, "Tahminler yapıldığında Batı Karadeniz'de hastalıklar nedeniyle rekoltenin düşük olacağını söylemiştik. Görünen şu ki o günkü beklenen rekolteyi göremedik. Biz devamlı sahadayız. Çiftçilerimizle görüşüyoruz. Temmuz ayının başlarında gördüğümüz fındık çuvala girmedi. Fındık hasadı bitmek üzere. Beklenen rekolteyi göremedik." dedi.

Fındığın en kötü dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Başaran, "Fiyat konusunda son zamanların en kötü dönemini yaşıyoruz. TMO'nun devreye girmesi büyük bir umuttu. Kesinlikle üreticinin talebi doğrultusunda bir açıklama yapılmadı. TMO'nun fiyat açıklamasından sonra fiyatlar geriye geldi ki maliyet de ortadaydı."


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DüzceAkçakocaFındıkUFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran
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