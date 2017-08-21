Fındık üreticileri karayolu kenarına tezgah açtı

ORDU (AA) - Ordu'da bazı üreticiler, karayolu kenarına açtıkları tezgahlarda, topladıkları fındığı kurutmadan satıyor.

Bölgede bazı yerlerde fındık hasadı halen sürerken, bazı üreticiler ise dalından topladıkları yaş fındığı satmak üzere Karadeniz Sahil Yolu güzergahında tezgah kuruyor.

Üreticilerin kilogramını 12-15 liradan sattığı yaş fındığa, özellikle yoldan geçen gurbetçiler ile turistler ilgi gösteriyor.

Üreticilerden Olgun Kütük, AA muhabirine, karayolu kenarına 5-6 yıldır tezgah açarak, bahçesinden topladığı yaş fındığı satışa sunduğunu söyledi.

Fındığın tek geçim kaynağı olduğunu dile getiren Kütük, "Genellikle gurbetten gelen vatandaşlarımız yaş fındığı tercih ediyor. Birkaç gün önce başladığımız satışlardan iyi gelir elde ettik. Yaş fındığı kuru halinden çok seven var. Bu nedenle fındığın bu hali de çok ilgi görüyor. Müşterilerimiz gelip en az 2-3 kilogram fındık alıyor. Böylelikle fındığın da tanıtımını bir şekilde yapmış oluyoruz." dedi.

Şenel Kır ise fındığını kendi imkanlarıyla toplayıp satışa sunduğunu ifade etti.

Geçmiş yıllarda da yaş fındık satarak aile bütçesine katkı sunmaya çalıştığını anlatan Kır, yaş fındığa beklediklerinden de yoğun ilgi olduğuna işaret etti.

Özellikle tur otobüslerinde seyahat eden vatandaşların yaş fındığa ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kır, bir haftada 100 kilogramın üzerinde fındık sattığını kaydetti.

Gurbetçilerden Oktay Gürsoy, Almanya'dan geldiğini belirterek, "Yaş fındık satıldığını görünce aracımızı durdurup almak istedik. Bazı insanlar fındığın kabuğuyla kurumuş halini sever. Biz fındığın yaş halini daha çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.