Fındık üreticilerinde organik yumurta sevinci

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da organik yumurta üretiminin geliştirilmesi amacıyla dağıtılan yaklaşık 20 bin tavuk, fındık üreticilerine ek gelir sağlamaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen "Organik Yumurta Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında, Kumru, Altınordu, Ünye, Fatsa ve Akkuş ilçelerinde organik yumurta üretimi için çalışma yürütüldü.

Söz konusu ilçelerde kurulan 35 işletmede günlük elde edilen 17 bini aşkın yumurta, üreticilere ek gelir sağladı.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, fındık üreticilerine ilave gelir getirecek projelerden bir yenisinin daha hayata geçirildiğini söyledi.

Asıl amaçlarının fındık üreticisine ek gelir ve tüketiciye güvenli gıda arzının sağlaması olduğunu ifade eden Yılmaz, "Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi ve devamında 35 işletmede uygulanan Organik Yumurta Üretimi Projesi ile çilekten sonra yeni bir hamle daha yaparak fındık üreticilerinin başka sektörden daha ek gelir elde etmesini sağladık." dedi.

Yılmaz, 2 yıl önce oluşturulan 72 işletmenin 35'inde organik yumurta üretimine başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz süre içinde beş ilçemizde aynı zamanda fındık üreticisi olan 35 işletmeye yaklaşık 20 bin organik yarka dağıtıldı. Ayrıca üreticilerimizin yem ve malzeme ihtiyaçları da müdürlüğümüzün destekleriyle temin edildi. 25 Kasım itibarıyla Ordu'da organik yumurta üretimine başlanmıştır. Yaklaşık 20 bin tavuktan günlük 17 bin 500 organik yumurta üretimi yapılmaktadır. Bu organik yumurtaların, başta kent merkezi olmak üzere çeşitli illerdeki firmalara pazarlanmak suretiyle satışları yapılmaktadır."

- "Tavuklar fındık bahçelerinin verimini artırıyor"

Fındık bahçelerine kurulan işletmelerdeki tavukların, gün içinde etrafı çevrilen alanlarda dolaştığını aktaran Yılmaz, "Tavuklar fındık bahçesinde gezinmek suretiyle yabancı otları da tüketiyor. Böylelikle tavuklar üreticilerimizin yabancı otla mücadelelerine katkıda bulunmuş oluyor. Aynı zamanda tavuklar fındık bahçelerine gübrelerini bırakarak fındık ocaklarının daha verimli olmasını sağlıyor. Bu açıdan da baktığımızda tavuk sadece ek gelir getirmiyor, fındık veriminin de artmasını sağlıyor." diye konuştu.

Yılmaz, projeyi daha da büyüterek il geneline yaymayı planladıklarını dile getirdi.

- Üreticiler projeden memnun

Organik yumurta üretimine başlayan fındık üreticilerinden Tarık Tercan, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede fındığın durumunun belli olduğunu ifade eden Tercan, "Üreticiler ne yazık ki umduğu fiyatları bir türlü bulamıyor. Ayrıca yaşanan doğal afetler nedeniyle fındıkta rekolte bazen düşüyor. Bu nedenlerden dolayı ek gelir getirici başka sektörlere yönelmek durumunda kaldık." dedi.

Tercan, yaptığı işten son derece memnun olduğunu belirterek, "Bölgemiz bunun için son derece elverişli. Bugün iyi ki bu projeye başlamışım diyorum. Durumu müsait olan herkesin bu projeden yararlanmalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Günlük ortalama 400-450 organik yumurta aldığını anlatan Tercan, yıllık kazancının 12 bin lirayı geçtiğini söyledi.

Üretici Yusuf Uzunlar da iki yıl önce projeye dahil olduğunu kaydederek, "Organik yumurta üretiminden oldukça memnunum. Fındık rekoltesinin düşük olduğu yıllarda yumurtadan kazanıyorum. İmkanı olan herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.