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Fındık üreticilerine 'acele etmeyin' çağrısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, "Fındık üreticileri ürünlerini satmak için acele etmemeli ve spekülatörlerin oyununa gelmemeli." dedi.

Fındık üreticilerine 'acele etmeyin' çağrısı

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerinin ürünlerini satmak için acele etmemesi ve spekülatörlerin oyununa gelmemesi gerektiğini belirtti.
Karan, yaptığı yazılı açıklamada, dün Fındık Lisanslı Depo ve Spot Borsa'nın açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "Bizim üreticimizden beklentimiz TMO'ya (Toprak Mahsulleri Ofisi) yardımcı olmaları, acele etmemeleri, yani hemen satıp gitmemeleri" sözlerini desteklediklerini vurguladı.
Spekülatörlerin üreticinin emeğini gasp etmek için yine sahnede olduğunu öne süren Karan, kimsenin düşmanı olmadıklarını ancak üreticinin alın terini hiç kimseye yedirtmeyecekleri değerlendirmesinde bulundu.
Karan, Kurban Bayramı öncesi serbest piyasada 10 liraya kadar işlem gören fındık fiyatının 9 liraya kadar düştüğüne dikkati çekerek, "Pazara fındık akışı hız kazanır kazanmaz, birileri yine düğmeye basarak fındık fiyatını aşağıya çekti. Ne hikmetse pazara 50-100 kilogram fındık gelirken 9,5-10 lira seviyesinde olan fındık fiyatı, ton işi gelmeye başlayınca 9 liraya düştü." ifadelerini kullandı.
Bu fiyattan üreticinin çoğunun fındığını satmayacağını savunan Karan, şu değerlendirmeleri yaptı:
"2015 yılında 673 bin ton rekolte varken fındık 13 lira ve üzerinde alınıp satılırken acaba tekelci zihniyetten dolayı mı bu yıl aynı oranda rekolte varken 8,5-9 liradan alım yapılıyor? Tekel krallığı elbette bir gün üreticinin lehine son bulacaktır ama üreticilere bunları yapanlar bu sektörde asla ve asla olmayacaklardır. Bizim üreticilerimize de çağrımız şudur; fındık üreticileri ürünlerini satmak için acele etmemeli ve spekülatörlerin oyununa gelmemeli."
Muhabir: Gültekin Yetgin

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiFındık üreticileriGiresunNurittin Karan
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