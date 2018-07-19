Fındık üreticilerine erken hasat uyarısı

TRABZON (AA) - Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, arazi yapısı müsait olan üreticilerin fındığı daldan değil, tam olgunlaştıktan sonra silkeleyerek yerden toplamasının hem işçilik maliyetlerini azalttığını hem de randımanı yükselttiğini ifade etti.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üretilen illerde oluşturulan komisyonların belirlediği tarihe göre sahil kesimlerinde en erken 1 Ağustos'ta fındık toplanmaya başlanabileceğini belirtti.

Bu tarihten önce yapılacak her toplamanın fındıkta hem verim hem de kaliteyi olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Arslantürk, bunun maddi bedelinin ağır olacağını kaydetti.

Arslantürk, fındığın tam olgunlaştıktan sonra toplanması gerektiğini, bunun için borsa olarak önceki yıllarda "Fındığı daldan değil, yerden toplayın" kampanyası başlattıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu kampanyada yaptığımız değerlendirmede, zamanında toplanan fındık miktarı ile randımanında, erken toplananlara göre en az yüzde 15 artış tespit edilmiştir. Bu gerçekten hareketle 600 bin tonun üzerinde rekolteye sahip 2018 ürününün tamamının erken toplanması, yaklaşık 90 bin ton kayıp olması demektir. 90 bin ton kaliteli fındığın bedeli de kilogramı 10 liradan bile olsa 900 milyon lira demektir. Neredeyse tamamını ihraç ettiğimiz fındıkta böyle bir kayba sebebiyet vermemiz, hem üreticinin kesesine hem de devletimizin kazanacağı dövize zarar demektir."

Arslantürk, arazi yapısı müsait olan üreticilerin fındığı daldan değil, tam olgunlaştıktan sonra silkeleyerek yerden toplamasının hem işçilik maliyetlerini azalttığını hem de randımanı yükselttiğini vurgulayarak, "Üreticilerimizin bir kısmı gurbetten gelmelerini, bir kısmı da önümüzdeki Kurban Bayramı'nı gerekçe yaparak bahçelere erken girmesinler. Acele etmesinler. Milyonlarca liralık kayba yol açmasınlar." ifadesini kullandı.

Fındık gibi Karadeniz'in en önemli geçim kaynağı olan ve Türkiye'ye tek başına, tek kuruş ithal girdisi olmadan her yıl 2 milyar doları aşkın döviz kazandıran bir ürüne her aşamada gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine işaret eden Arslantürk, bunun en önemli aşamasının da yerinde ve zamanında hasat olduğunu kaydetti.

Karadeniz illerinde fındık toplama tarihleri sahil, orta ve yüksek olmak üzere 3 ayrı kesim için ayrı ayrı belirleniyor.





