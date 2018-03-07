Fındık üreticilerine gübre uyarısı

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Özkutlu, fındık üretiminde gübreleme zamanının önemli olduğunu belirterek, "Fındığa azotlu gübrenin bir kısmının 15 Mart'tan sonra, bir kısmının da mayıs ayında verilmesi gerekir" dedi.

Prof. Dr. Faruk Özkutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın Karadeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

Fındık üretiminde gübreleme zamanının önemine işaret eden Özkutlu, "Günya genelinde fındık üretiminde birinci olmamıza rağmen verim bakımından sonuncuyuz. Dekar başına aldığımız verim ülkemizde çok düşük. Yer yer verim oranı dekara 60 kilograma kadar düşürüyor." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda fındık yapraklarında yüzde 96 düzeyinde azot eksikliği bulunduğunu belirlediklerini anlatan Özkutlu, "Bu da verilen gübrelerin yetersiz ya da doğru zamanda verilmediği anlamına gelmektedir. Fındığa azotlu gübrenin bir kısmının 15 Mart'tan sonra, bir kısmının da mayıs ayında verilmesi gerekir. Fındıkta doğru gübreleme bol verim demektir. " ifadelerini kullandı.

- "Toprak analizi önem arz ediyor"

Çoğu fındık üreticisinin gübrelemeyi kulaktan duyma bilgilerle yaptığını dile getiren Özkutlu, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz bu yanlıştan mutlaka kaçınmalıdır. Örneğin yan taraftaki fındık üreticisi nitratlı gübre kullanıyorsa kendisi de aynı gübreyi kullanıyor. Halbuki her bahçenin toprak yapısı birbirinden çok farklı. Dolayısıyla her bahçeye nitratlı gübreyi uygun görmüyoruz. Üreticilerin mutlaka toprak analizi yaptırıp bahçelerini de ona göre gübrelemesi gerekiyor. Üreticilerimizin gübreleme yapmadan mutlaka ilgili uzmanlara danışmanları gerekmektedir. Uzman görüşü olmadan yanlış gübreleme yaparsanız o gübrenin yararından daha çok zararını görürsünüz. Aynı zamanda üreticilerimiz gereksiz yere bahçelerine para harcamış olur."

- "Doğru gübreleme verimi artırıyor"

Prof. Dr. Faruk Özkutlu, doğru gübrelemenin fındıkta verimi ciddi oranda artıracağını belirterek, "Yaptığımız çalışmalara göre doğru bir gübreleme ile fındık verimini yüzde 60 artırabilirsiniz. Bu da üreticilerin daha çok kazanacağı anlamına gelmektedir. Bahçenizden 10 bin lira gelir elde ederken 16-17 bin lira gelir elde edeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.