Fındık üreticilerine mart bakımı uyarısı

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerini, mart ayında bahçelerine bakım yapmaları konusunda uyardı.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen fındığa bakım yapmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Türk fındığının dünyanın birçok ülkesine satıldığını anımsatan Soydan, üreticilerin milli ürünlerine sahip çıkmalarını istedi.

Soydan, son yıllarda bazı bahçelerin bakımsızlık nedeniyle verimden düştüğünü belirterek, "Bu nedenle milli ürünümüz fındık kimi zaman tüccar kapısından kimi zamansa ihraç edilen ülkelerden geri dönüyor. Bu durum maalesef fındığımıza çok ciddi zarar veriyor." dedi.

Fındıkta yaşanan kaybın önüne geçilebilmesi için özellikle mart ayı bakımının önem arz ettiğini vurgulayan Soydan, "Üreticilerimiz, bahçelerinden yeterince verim elde etmek istiyorlarsa bu ay yapacakları bakım son derece önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Soydan, mart ayı içinde yapılacak en önemli bakımın fındık bahçelerinin gübrelenmesi olduğuna dikkati çekerek, fındık ocaklarının dip bölgelerine atılacak azotlu gübrenin, ürünün daha randımanlı olmasını sağlayacağını kaydetti.

Geç gübrelenen bahçelerdeki fındık bitkisinin sürgün ve yapraklarının gelişemeyeceğine işaret eden Soydan, geç kalınan her günün, özellikle sürgünlerin gelişimini geciktireceği için karanfile dönüşüm oranlarını azalttığını söyledi.

Arslan Soydan, fındık bahçelerinin toprak analizlerinin de verim açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Üreticilerimiz bahçelerine gübre verilmeden önce toprak analizleri yaptırırsa eksik veya fazla gübreleme yapılmanın da önüne geçilmiş olunur. Toprak analizi konusunda da ziraat odaları tüm üreticilerimize hizmet vermektedir." diye konuştu.

Soydan, zamanında ve yeterince bakımı yapılan bahçelerdeki verimin yüzde 70-80 arttığını da sözlerine ekledi.