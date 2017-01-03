Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: - "Tarımsal üretimlerinin kesintiye uğramaması ve gelir kayıpları yaşanmaması amacıyla üreticilerimizin bahçelerini sigorta yaptırması gerekmektedir"

Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındık üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin zirai don, fırtına, heyelan ve kuraklık riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalatmaları gerektiğini söyledi.

Tarım sigortasının fındık üreticileri için son derece önem arz ettiğini belirten Soydan, "Geçtiğimiz yıllarda yaşanan afetlerden dolayı binlerce üretici çok ciddi zarara uğramıştır. Özellikle 2014 yılında yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerimizin neredeyse çoğu mağdur olmuştur." dedi.

Soydan, 2015 yılında bir önceki yıla oranla TARSİM'e başvuruların arttığına dikkati çekerek, "Sadece geçen yıl 103 bin üretici TARSİM'e başvurarak bahçelerini sigortalatma yoluna girmiştir. Aynı şekilde 2016 yılı mahsulünün de üreticiler tarafından sigortalatılması son derece önem arz etmektedir. Bunun için üreticilerin mart ayı içerisinde sona erecek başvuru öncesi TARSİM'e giderek poliçelerini yaptırmaları gerekmektedir." diye konuştu.

Doğal afetler sonucu ürünü zarar gören fındık üreticilerinin sigorta sayesinde zararını en aza indirebileceğine işaret eden Soydan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda başta Ordu, Giresun Samsun ve Trabzon olmak üzere Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olan don, dolu, fırtına, heyelan olayları sonucu fındık ciddi boyutlarda zarar gördü. Tarımsal üretimlerinin kesintiye uğramaması ve gelir kayıpları yaşanmaması amacıyla üreticilerimizin bahçelerini sigorta yaptırması gerekmektedir. Son yıllarda üretici bu konuda elinden geleni yapmaktadır. Bu da sevindirici bir durumdur. Üreticilerimizin bu yıl da aynı hassasiyeti göstererek bahçelerine sigorta yaptırmalarında fayda vardır. Üreticilerimizin önünde uzun bir süre yok. Tüm üreticilerimizin bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz."

Soydan, TARSİM'e olan güvenin arttığını belirterek, üreticilerin uyarıları dikkate alarak hareket etmelerinin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Arslan SoydanFındıkTarım SigortasıTARSİMTZOB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.