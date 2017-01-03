Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındık üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin zirai don, fırtına, heyelan ve kuraklık riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalatmaları gerektiğini söyledi.

Tarım sigortasının fındık üreticileri için son derece önem arz ettiğini belirten Soydan, "Geçtiğimiz yıllarda yaşanan afetlerden dolayı binlerce üretici çok ciddi zarara uğramıştır. Özellikle 2014 yılında yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerimizin neredeyse çoğu mağdur olmuştur." dedi.

Soydan, 2015 yılında bir önceki yıla oranla TARSİM'e başvuruların arttığına dikkati çekerek, "Sadece geçen yıl 103 bin üretici TARSİM'e başvurarak bahçelerini sigortalatma yoluna girmiştir. Aynı şekilde 2016 yılı mahsulünün de üreticiler tarafından sigortalatılması son derece önem arz etmektedir. Bunun için üreticilerin mart ayı içerisinde sona erecek başvuru öncesi TARSİM'e giderek poliçelerini yaptırmaları gerekmektedir." diye konuştu.

Doğal afetler sonucu ürünü zarar gören fındık üreticilerinin sigorta sayesinde zararını en aza indirebileceğine işaret eden Soydan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda başta Ordu, Giresun Samsun ve Trabzon olmak üzere Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olan don, dolu, fırtına, heyelan olayları sonucu fındık ciddi boyutlarda zarar gördü. Tarımsal üretimlerinin kesintiye uğramaması ve gelir kayıpları yaşanmaması amacıyla üreticilerimizin bahçelerini sigorta yaptırması gerekmektedir. Son yıllarda üretici bu konuda elinden geleni yapmaktadır. Bu da sevindirici bir durumdur. Üreticilerimizin bu yıl da aynı hassasiyeti göstererek bahçelerine sigorta yaptırmalarında fayda vardır. Üreticilerimizin önünde uzun bir süre yok. Tüm üreticilerimizin bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz."

Soydan, TARSİM'e olan güvenin arttığını belirterek, üreticilerin uyarıları dikkate alarak hareket etmelerinin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.



